جامعة بنها تحصد 5 ميداليات فى بطولة رفع الأثقال بدورة الشهيد الرفاعى - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة 5 ميداليات متنوعة شملت 2 فضية، و3 برونزية، وذلك ضمن منافسات بطولة رفع الأثقال بدورة الشهيد الرفاعى للجامعات والمعاهد المصرية العليا والتى ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات.

من جانبه هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطلاب الفائزين فى فعاليات البطولة، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح واكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.

وأكد "الجيزاوي" حرص جامعة بنها على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم.