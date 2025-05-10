بمشاركة 25 دولة.. انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للذكاء الآلي - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية "آيكوميس 2025" تحت شعار "نحو مستقبل ذكي ومستدام.

حضر الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور محمد عبد القادر سالم، وزير الاتصالات الأسبق، والمهندس أحمد مدين، رئيس فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في مصر، والدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأشار الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، إلى الأهمية البالغة للمؤتمر كمنصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي على مختلف الأصعدة.

واستعرض الدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية في تطوير التعليم العالي في المنطقة العربية على مدار أكثر من خمسين عامًا، والشراكات الدولية التي تعزز من مكانتها كصرح تعليمي وبحثي متميز.

وأضاف أن الأكاديمية تسعى باستمرار لتطوير منظومتها التعليمية والتدريبية لمواكبة أحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن استراتيجيتها ترتكز على الاستعداد للمستقبل وبناء القدرات وتوسيع نطاق التعاون الدولي لإعداد خريجين قادرين على المنافسة والإبداع.

من جانبه، أوضح الدكتور أكرم سليمان السلمي، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، أن فعاليات المؤتمر تمتد على مدار ثلاثة أيام ستشهد مناقشة أحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال 12 جلسة علمية وورش عمل وحوارات تفاعلية مع قطاع الصناعة.

وبدورها، أكدت الدكتورة شيرين يوسف، الرئيس العلمي للمؤتمر، اهتمام المؤتمر بتشجيع الباحثين وتمكين الشباب وريادة الأعمال، مشيرة إلى استقبال أكثر من 190 ورقة بحثية سيجري تكريم المتميز منها، بالإضافة إلى معرض مصاحب للابتكارات الشبابية.