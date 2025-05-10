الأسد أكل ذراع حارسه.. تحديد أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في حادث سيرك طنطا

الغربية- مروة شاهين :

قال وليد الفولي محام محمد البسطويسي ضحية سيرك طنطا، إنه جرى تحديد موعد جلسة محاكمة أنوسة كوتة، يوم 31 من الشهر الجاري، إلى محكمة جنح طنطا.

والتهم أسد يد أحد العمال داخل سيرك بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف الفولي لمصراوي، أنه جرى تقيد الأوراق جنحة ومخالفة بالمادة 244 فقرة 1 و2 و377 من قانون العقوبات ضد "م.كوتة" لأنها فى يوم 2025/4/1 بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وإخلالها الجسيم بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة، فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه والذي تخلف جرائها عاهة مستديمة تمثلت فى بتر ذراعه الأيسر أعلى الكوع والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين باقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.

كان السيرك المقام بمنطقة المعرض بمدينة طنطا، قد شهد حالة من الذعر والقلق عقب هجوم أسد على أحد العمال أثناء تقديم عرض للزوار في ثاني أيام عيد الفطر، مما أدى إلى إصابة العامل.

واستقبل مستشفى طنطا الجامعي عامل السيرك، إذ يتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة له لمحاولة إسعافه.

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