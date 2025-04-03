أنوسة كوتة تقرر وقف أنشطة سيرك طنطا وإزالته ونقل 11 حيوانًا للقاهرة -فيديو

الغربية- مروة شاهين:

قررت أنوسة كوته، مدربة الأسود والنمور الشهيرة، إزالة سيرك البريفاج المتنقل بمنطقة المعرض فى مدينة طنطا، عقب قيام نمر بنهش ذراع أحد العمال بالسيرك مما تسبب في بتر ذراعه.

وأبلغت أنوسة، عمال السيرك، اليوم الخميس، بحل السيرك ووقف كافة العروض الفترة المقبلة، ونقل عدد 11 أسدًا ونمرًا إلى القاهرة للتدريب والتأهيل بعد الحادث المؤسف الذي شهده السيرك ثان أيام العيد.

كانت اللجنة المشكلة من الطب البيطري بمحافظة الغربية، أعلنت في تقريرها أنها انتقلت إلى سيرك طنطا وفحصت الحيوانات الموجودة والكشف الطبي عليها، وهم 10 نمور وأسد، وتبين أنهم في حالة سكون، وأن الحالة الصحية لهم جيدة ولا يوجد عليها أي علامات ظاهرية، لأي أمراض.

وتبين أن مكان الإيواء الخاص بالحيوانات مهيأ ومناسب وجيد التهوية، وبالنسبة لإطعامهم، بسؤال مسؤول التغذية أفاد بأنه يتم اطعام الحيوانات دواجن طازجة بواقع 8 إلي 10 دجاجات يومياً لكل حيوان، بالإضافة إلي 12 كيلو لبن وعدد 4 إلى 5 بيضات يومياً لكل حيوان، وهذه الكميات مناسبة للتغذية وكافية بمعدل مرة واحدة يومياً.

كما جاء في التقرير أنه لا يوجد سجل خاص بالتطعيمات لحيوانات السيرك، وأن النمر المتسبب في الواقعة هو بنجالي أبيض أنثي يبلغ 5 سنوات، ويدعي "بوكا" ويتم استبعاده مع ضرورة استمرار التغذية، وإحضار سجل العقر الخاص به.





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