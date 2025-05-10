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بالصور- معبد فيله يشارك فى فعاليات اليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط

02:35 م السبت 10 مايو 2025
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    معبد فيله بأسوان
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    معبد فيله فى أسوان
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    معبد فيله فى أسوان (3)
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أسوان – إيهاب عمران:

شاركت محافظة أسوان فى فعاليات اليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"، وذلك من خلال إضاءة معبد فيله باللون الأحمر.

وقالت سهير مكى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بأسوان، أنه تم التنسيق مع الدكتور فهمى الأمين مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، وعبد الناصر بشير مدير الصوت والضوء بمعبد فيله للمشاركة فى فعاليات اليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط من خلال إضاءة المعالم السياحية تحت شعار "كلنا واحد" و"نور من أجل الأمل"، لافتة إلى أن العالم يحتفل سنوياً بهذا الحدث للتضامن مع مرضى الثلاسيميا وعائلاتهم.

ويعتبر مرض أنيميا البحر المتوسط هو أحد أمراض الدم الوراثية، وناتج عن عدم قدرة الجسم على تصنيع الهيموجلوبين بشكل طبيعي.

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محافظة أسوان معبد فيله أنيميا البحر المتوسط سهير مكى
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