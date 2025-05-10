بالصور- محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مدخل قرية بني قرة ونقل موقف السرفيس

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير مدخل قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية، والتي تشمل تنفيذ مشروع نقل موقف سيارات السرفيس من موقعه الحالي على الطريق الزراعي (أسيوط/ديروط) إلى موقع بديل أكثر تنظيمًا بجوار الترعة الإبراهيمية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق انسيابية الحركة على أحد أهم المحاور الحيوية بالمحافظة.

رافق المحافظ، خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية، ونواب رئيس المركز، حيث تفقدوا موقع المشروع واطلعوا على سير الأعمال الجارية.

وأكد المحافظ، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير مداخل القرى وتحسين المشهد الحضري في المناطق الريفية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف، في إطار مبادرة "حياة كريمة" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر، أن تطوير مدخل قرية بني قرة يمثل بداية لتخطيط عمراني جديد قائم على المشاركة المجتمعية، مشيدًا بتعاون أهالي القرية ودعمهم للمشروع، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والمساهمة في جهود التنمية المحلية.

وأضاف أن المحافظة، تسعى إلى تعميم هذا النموذج في باقي قرى مركز القوصية، ومن ثم إلى مختلف مراكز المحافظة، من خلال دعم المبادرات المجتمعية وتوفير الدعم الفني والإداري من الوحدات المحلية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي في تنفيذ المشروعات التنموية.