فاجعة في الوادي الجديد.. مصرع طفلين وإصابة 3 آخرين في حادث دهس مروع

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى طفلان مصرعهما فيما أصيب 3 آخرون، في حادث دهس، اليوم الخميس، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث دهس مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين مصرع محمد عادل محمد خليفة، 13 عامًا ومقيم محافظة أسيوط، عادل على الشريعي، 13 عامًا، ومقيم محافظة أسيوط، وإصابة علي أيمن علي مصطفى، 11 عاما، محمد أدهم شاهين، 9 أعوام، أحمد علي مصطفى، 30 عاما وجمعيهم مقيمون محافظة أسيوط إثر دهس جرار زراعي لهم في مزرعة بمنطقة عين دلة التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل جثة الطفلين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.