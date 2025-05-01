بالصور- محافظ أسوان يستقبل رئيس البرلمان المجري والوفد المرافق له

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الدكتور لازلو كوفير رئيس برلمان دولة المجر، والسيدة قرينته، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتورة ريتا هنسار سفير المجر بمصر، والدكتور لازلو فيريش رئيس سكرتارية رئيس الجمعية، والدكتورة كريستين كوفاتش مدير العلاقات الخارجية لرئيس الجمعية، والدكتور بيتر شاردى مستشار أول العلاقات الخارجية.

ورحب كمال برئيس البرلمان المجري، والوفد المرافق له لزيارتهم لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الصديقين، وهو الذى يأتى فى ظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر ودفعها قدماً فى مختلف المجالات بما فى ذلك المجال البرلماني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نعمل بفكر ورؤية متكاملة لاستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية والسياحية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة مما يجعلها مناخ جاذب للاستثمار، وهو ما نأمل بأن يتم تنفيذه بإقامة مشروعات لدولة المجر فى القطاعات المختلفة على أرض الذهب، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع ما يتم داخل الجمهورية الجديدة من زيادة حجم المجالات الاقتصادية والتجارية وهو ما يخلق بدوره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

فيما عبر رئيس البرلمان المجرى عن تقديره للمعالم والمزارات السياحية والأثرية التي شهدها خلال زيارته لأسوان ، والوفد المرافق له، وضمت السد العالى ورمز الصداقة، ومعابد فيلة ومتحف النوبة ، فضلاً عن جولة نيلية، مؤكداً على حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر على مختلف المستويات باعتبارها شريكًا رئيسيًا للمجر والإتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط، وهو الذى يتجسد فى الدور المحورى لمصر فى معالجة القضايا الإقليمية المتنوعة.

اقرأ في مصراوي

رئيس البرلمان المجري يزور معبد فيلة ويشيد بالحضارة المصرية