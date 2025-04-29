رئيس البرلمان المجري يزور معبد فيلة ويشيد بالحضارة المصرية

أسوان – إيهاب عمران:

زار لازلو كوفير، رئيس البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، معبد فيلة بمدينة أسوان برفقة زوجته، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر التي بدأها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين.

وأوضح فهمي محمود، مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، أن الوفد المجري استمع لشرح مفصل عن تاريخ المعبد، وظروف إنقاذه من الغرق عقب إنشاء السد العالي. ودوّن كوفير كلمة في سجل الزيارات أعرب فيها عن إعجابه الشديد بعراقة الحضارة المصرية، موجّهًا الشكر للعاملين بالموقع الأثري على حسن الاستقبال والتنظيم.