تحويلات مرورية بشرم الشيخ استعدادًا لسباق السيارات الرياضية فائقة السرعة

جنوب سيناء – رضا السيد:

قامت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع إدارة المرور، بعمل تحويلات مرورية استعدادًا لانطلاق فعاليات الحدث الأكبر، والأول في مصر والشرق الأوسط لسباق السيارات الفارهة، والمقرر انطلاقه بالطريق الدائري يوم السبت الموافق 3 مايو الجاري تحت شعار سباق تسارع الأساطير " Sharm Exotic Drag Race"، بمشاركة 50 سيارة خارقة، وتحت رعاية محافظة جنوب سيناء كشريك استراتيجي، وبالتعاون مع عدد من الرعاة الرئيسيين، وسط منافسة بين أشهر العلامات العالمية في عالم السيارات، في تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الإثارة والتقنيات المتقدمة في رياضة السيارات.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى غلق الطريق الدائري لمسافة 3 كيلومترات، بدية من تقاطع الطريق مع كوبري دهب حتى تقاطع الطريق مع شارع حديقة النباتات قبل مدخل السفاري في الاتجاهين من اليوم حتى مساء يوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى أيضًا غلق الطريق القادم من منتصف شارع الشهيد محمود ناجي، بداية من مطلع الكوبري بعد الميدان وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري في الاتجاهين، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ اللازم لغلق الطريق، وتحويل بعض المسارات بما لا يعوق الحركة المرورية بالمدينة.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على جميع مواطني المدينة والمحافظة والزائرين، والرحلات المتجهة إلى منطقة السفاري – الرويسات، أنه جرى استحداث فتحة "يوتيرن" مؤقتة خلال الفعاليات، وهذه الفتحة أمام شارع حديقة النباتات وتقاطعه مع الطريق الدائري، مما يتيح للقادم من الطريق الدائري الالتفاف للخلف.

وأكد أنه جرى إختيار مكان إقامة الفعاليات بكل دقة، وبما لا يؤثر على الطبيعة السياحية للمحافظة بشكل عام، ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص، وبدون حدوث أي إعاقة لكافة المحاور والمرافق السياحية والخدمية لأهالي المحافظة.

ولفت إلى أن القادم من طريق دهب، ودائري نبق، والمتجهة لمناطق "السفاري، الرويسات، السقالات، مخرج المدينة"، يلزم الطريق الأوسط أو طريق السلام.

والقادم من مناطق "نبق، المطار، طريق الشيخ زايد"، في اتجاه "السفاري الرويسات، الكمين القديم، السقالات، مخرج المدينة" يلزم الطريق الأوسط، أو طريق حديقة النباتات على طريق السلام.

والقادم من الطريق الدائري بداية من "كارتة الرسوم، السقالات، موقف شرق الدلتا، الرويسات، السفاري" متجه إلى "دائري نبق، طريق دهب، إدارة المرور، طريق السلام، المطار، الشيخ زايد، منطقة نبق، المتحف، فنادق خلف قاعة المؤتمرات، ميدان السلام" يلزم الطريق الأوسط، أو العودة بالطريق الدائري حتى تقاطعه مع طريق حديقة النباتات، أو الدوران للخلف للعودة مرة أخرى من اليوتيرن المعد لذلك.