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انهيار منزل من 4 طوابق دون خسائر بشرية في سوهاج

10:20 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، انهيار منزل مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان، تم إخلاء المنزل من قاطنيه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء صبري عزب مساعد، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل دائرة قسم شرطة طهطا.

تبين من التحريات انهيار منزل مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان، وتم إخلاء المنزل من قاطنيه، وفصل مرافق الكهرباء والمياه والغاز عن المنزل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج انهيار منزل النيابة العامة مدير أمن سوهاج قسم شرطة طهطا
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