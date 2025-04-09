أهالى النوبة يؤكدون دعمهم للرئيس فى مواقفه الوطنية الرافضة لتهجير الفلسطينيين

أسوان - إيهاب عمران:

قدم أهالى النوبة، شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه وتوجيهاته لتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " داخل قرى مركز نصر النوبة بإجمالى 313 مشروعًا بتكلفة تقديرية وصلت إلى 4 مليارات جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.

وأكد أهالى النوبة فى بيان صحفى لمحافظة أسوان، دعمهم الكامل للرئيس في مواقفه الوطنية الرافضة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، كما أشادوا بالدور الرائد والمتميز الذى يقوم به اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والأجهزة المعاونة.

وفى هذا الإطار حرص محافظ أسوان خلال زيارته الميدانية لعدد من المشروعات الخدمية بقرى مركز نصر النوبة على عقد لقاء مع بعض أهالى النوبة داخل مضيفة شعبية بقرية توشكى حيث تناول معهم كوباً من الشاى.

واستمع المحافظ لمطالب واحتياجات الأهالى، والتى تمثلت فى إنهاء مشروعات البنية التحتية، والمدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والرصف، فضلاً عن بعض المطالب الخاصة بالجمعيات الزراعية واستكمال صرف التعويضات لأبناء النوبة.

وأعطى المحافظ توجيهاته للمسؤولين لسرعة تلبية المطالب التى تم عرضها ووضع الحلول الفورية لها، مؤكدًا العمل لتحقيق رضا المواطن الأسوانى، وهو ما يأتى فى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ويتم التفاعل المباشر مع كافة المطالب الجماهيرية لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.