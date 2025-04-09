طفلتان وسيدتان.. انتشال جثث 4 ضحايا من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار – فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع من انتشال جثث 4 ضحايا، بينهم سيدتان وطفلتان، من أسفل أنقاض منزل منهار في شارع مديرية التربية والتعليم بحي شرق مدينة أسيوط. تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، فيما تواصل القوات أعمال البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوقوع الحادث، حيث انهار منزل مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان. انتقل إلى موقع الحادث اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع وسيارات الإسعاف.

تبين من المعاينة أن المنزل قديم، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال جثث كل من جنى وليد سيد علي (12 عامًا)، فريدة وليد سيد علي (6 أشهر)، صباح عبدالحليم أحمد (60 عامًا)، ومروة محمد مصطفى (38 عامًا). تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتجرى أعمال البحث عن آخرين تحت أنقاض المنزل المنهار.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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