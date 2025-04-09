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انهيار منزل قديم والبحث عن 6 أشخاص تحت الأنقاض في أسيوط

05:43 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

انهار منزل صورة ارشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

انهار منزل مكون من 4 طوابق، اليوم الأربعاء، بشارع مديرية التربية والتعليم بحي شرق مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوقوع الحادث، بناءً على بلاغا من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، إذ تبين من المعاينة انهيار المنزل قديم، فيما تجرى أعمال البحث عن 6 أشخاص تحت الأنقاض من سكان العقار.

تم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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