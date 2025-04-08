انفجار إسطوانة غاز يودي بحياة شخص ويصيب سيدة في قليوب

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

لقي رجل مصرعه وأُصيبت سيدة، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار إسطوانة غاز داخل منزل بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى قليوب التخصصي يفيد بوصول بسام خالد السيد حسن مغربي، 35 عامًا، عامل ومقيم بقرية كوم أشفين، مصابًا بحروق شديدة في الجسم والوجه، حيث توفي فور وصوله المستشفى، كما استقبلت المستشفى ياسمين سعيد صبري ثعلب، 25 عامًا، ربة منزل، مصابة بحروق في الذراع والكتف الأيسر.

وبحسب المعاينة الأولية، وقع الانفجار نتيجة تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز داخل محل سكن الضحايا، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود ألحق أضرارًا مادية بالمنزل.

وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الأضرار وتحديد أسباب الانفجار. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.