بعد اتهام وزير التعليم بتعنيفه.. وكيل تعليم المنوفية يكشف تفاصيل وفاة مدير إدارة الباجور

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الساعة الأخيرة قبل وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية على خلفية زيارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لعدد من مدارس محافظة المنوفية بشكل مفاجئ بدأها من مدينة الباجور.

وأوضح "صلاح" أن مكتب الوزير تواصل معه طالبًا تنسيق التواصل مع مدير إدارة الباجور التعليمية، الذي كان وقتها في جولة على المدارس. وخلال مكالمة هاتفية دارت بينهما، "وجه اللوم لمدير المديرية وطلب منه التوجه إلى مقر الوزارة مباشرة وفورًا"، مؤكدًا أن ذلك الحديث نقله مدير المديرية أيضًا لشخص ثالث.

وكانت حالة من الحزن قد خيمت على أهالي محافظة المنوفية، أمس الاثنين، عقب وفاة أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، إثر إغماء مفاجئ ونقله إلى مستشفى الباجور التخصصي. وخروج تقرير الطب الشرعي مُشيرًا إلى وفاته جراء توقف عضلة القلب، وشيع أهالي قرية كفر السنابسة بمركز منوف - مسقط رأس الفقيد - جثمانه عقب صلاة العصر.

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