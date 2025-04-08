تعليم كفر الشيخ يوضح حقيقة إصابة مدير إدارة بيلا بعد زيارة الوزير

كفر الشيخ – إسلام عمار:

حسم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الجدل الذي أثير حول تعرض مدير إدارة بيلا التعليمية، حمودة يونس، لأزمة صحية مفاجئة عقب زيارة وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، إلى المحافظة لتفقد بعض المدارس التابعة للإدارة.

وكانت قد تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مدير إدارة بيلا التعليمية تعرض لأزمة صحية حادة تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات، على خلفية قرار من الوزير بإقالته بعد زيارته الأخيرة للمحافظة.

وفي بيان رسمي، نفى وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ تلك الأنباء، مؤكدًا أن ما تعرض له مدير إدارة بيلا هو مجرد دوار أثناء اجتماع مع مديري المدارس في اليوم التالي لزيارة الوزير، مما استدعى نقله إلى مستشفى بيلا المركزي لتلقي العلاج. وبعد إجراء الكشف الطبي عليه، تبين أنه لا يعاني من أي أمراض، وأن ما تعرض له كان نتيجة للإرهاق من العمل.

وأوضح جودة أن ما حدث لا علاقة له بإقالة مدير إدارة بيلا التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم التحقيق مع مديري مدرستين في إطار متابعة زيارة الوزير للمدارس، وأكد أنه اطمأن على حالته الصحية.

وكان وزير التربية والتعليم قد تفقد يوم الأحد الماضي أربع مدارس تابعة لإدارة بيلا التعليمية، شملت مدارس المعداوي الابتدائية، بيلا الجديدة الابتدائية، حسن مصطفى الابتدائية، ولطفي العشري، حيث تفقد الفصول الدراسية واطلع على سجلات المعلمين وحضور الطلاب.