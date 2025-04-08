إعلان

فاجعة خزان العاشر.. إنقاذ مصابين وانتشال جثة والبحث عن مفقود رابع

01:44 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الحماية المدنية ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من استخراج مواطنين في حالة صحية حرجة، بينما انتشلت جثة ثالث، جراء سقوطهم في خزان صرف صحي بالعاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يشير إلى سقوط 4 مواطنين في خزان صرف صحي بالعاشر من رمضان.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين سقوط 4 أشخاص في خزان صرف صحي، ودفعت الحماية المدنية بقواتها للبحث عن الأشخاص جراء سقوطهم في الخزان.

وتمكنت الحماية المدنية من استخراج شخصين في حالة حرجة وتم نقلهما إلى مستشفى العاشر الجامعي، بينما تم استخراج جثة فيما تكثف الحماية المدنية البحث عن المواطن الرابع.

تحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات والوقوف عليها.

اقرأ أيضا:

جهود لإنقاذ 4 مواطنين سقطوا في خزان صرف صحي بالعاشر من رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية خزان صرف صحي إنقاذ مصابين وفاة شخص العاشر من رمضان الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: ارتدوا الكمامة.. .. أتربة ورمال تضرب القاهرة و6 مناطق
الديون السبب.. تفاصيل نقل ملكية 7 من أصول "النقل العام" إلى بنك الاستثمار القومي
بنك أبوظبي التجاري يتوقع استمرار تراجع الجنيه إلى 54 جنيها لكل دولار