فاجعة خزان العاشر.. إنقاذ مصابين وانتشال جثة والبحث عن مفقود رابع

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من استخراج مواطنين في حالة صحية حرجة، بينما انتشلت جثة ثالث، جراء سقوطهم في خزان صرف صحي بالعاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يشير إلى سقوط 4 مواطنين في خزان صرف صحي بالعاشر من رمضان.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين سقوط 4 أشخاص في خزان صرف صحي، ودفعت الحماية المدنية بقواتها للبحث عن الأشخاص جراء سقوطهم في الخزان.

وتمكنت الحماية المدنية من استخراج شخصين في حالة حرجة وتم نقلهما إلى مستشفى العاشر الجامعي، بينما تم استخراج جثة فيما تكثف الحماية المدنية البحث عن المواطن الرابع.

تحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات والوقوف عليها.

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