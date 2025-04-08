جهود لإنقاذ 4 مواطنين سقطوا في خزان صرف صحي بالعاشر من رمضان

الشرقية- ياسمين عزت:

سقط 4 مواطنين في خزان صرف صحي بمدينة العاشر من رمضان، اليوم اثلاثاء، ويكثف رجال الحماية المدنية البحث عنهم لاستخراجهم.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى سقوط 4 مواطنين في خزان صرف صحي بمنطقة 6 مليون بالعاشر من رمضان.

دفعت الحماية المدنية بقواتها إلى موقع البلاغ لاستخراج الأشخاص الذين سقطوا في خزان الصرف، فيما دفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بسياراتها إلى موقع البلاغ.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات والوقوف على أسبابها.