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ضبط 2.7 طن دقيق مدعم وأعلاف مجهولة المصدر في حملات بالأقصر

01:32 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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الأقصر - محمد محروس:
أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن إدارة تموين إسنا تمكنت خلال حملة مسائية من ضبط صاحب أحد منافذ مشروع جمعيتي لتلاعبه بالمقررات التموينية عبر تجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمستودعات قدرها واحد طن ومائتان كيلو ( 1.200 كجم ) بقصد بيعها في السوق السوداء.

كما تم خلال الحملة ضبط صاحب مطحن غلال لحيازته كمية من الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله بالأسواق العامه وقدرها نصف طن ( 500 كجم ) بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.
كما جرى ضبط صاحب أحد مخازن الأعلاف الغير مرخصة لحيازته كمية من أعلاف الدواجن قدرها واحد طن بدون أوراق أو مستندات دالة على مصدرها.

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دقيق الأقصر تموين إسنا
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