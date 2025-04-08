رئيس "صرف الإسكندرية" يتفقد تطوير 4 محطات بحي المنتزه ثان- صور

الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع الكفاءة في 4 محطات رفع بمنطقة المنتزه ثان.

شملت الجولة تفقد 4 محطات هي محطة رفع أبو قير الجديدة والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 38,880 متر مكعب يوميًا، ومحطة رفع المعمورة البلد والتي تعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 72,500 متر مكعب يوميًا، ومحطة رفع البرنس بحري والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 12,960 متر مكعب يوميًا، ومحطة رفع الرأس السوداء والتي تعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 360,000 متر مكعب يوميًا.

ووجه رئيس الشركة خلال جولته بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة والتطهير، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في تنفيذ المشروعات، وإطالة عمر المحطات.

وشدد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على متابعة الحالة الفنية للمحطات والتأكد من جاهزيتها.