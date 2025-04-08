لدعم السيسي.. الآلاف بمحافظة المنوفية يُشاركون في تظاهرات رفض التهجير- صور

(مصراوي)

حرص الآلاف من أبناء محافظة المنوفية، على الذهاب إلى مدينة العريش ورفح المصرية، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور العريش اليوم الثلاثاء، في أول زيارة لرئيس أوروبي إلى سيناء منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى دعم الدولة المصرية في رفضها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

أكد أبناء المحافظة، أن المشاركة رسالة للعالم وكافة وسائل الإعلام الأحنبية بالشعارات التي رفعها الشعب المصري منذ بداية الحرب، وهي: "لا لتهجير الفلسطينيين" و"لا للإبادة الجماعية للأطفال والنساء"، مؤكدين أنه يجب على الضمير العالمي الاستيقاظ لوقف هذه الحرب على الأشقاء في فلسطين.

وأعلن المشاركون، أن مشاركة أبناء المنوفية تأتي ضمن مئات الآلاف من المصريين الذين ذهبوا إلى العريش ورفح المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عم مطالبة إسرائيل بمنع سياسة التجويع المنافية لكافة القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.

يذكر أن أبناء محافظة المنوفية كانوا في مقدمة محافظات مصر التي أعلنت موقفها الواضح في دعم الرئيس السيسي وموقفه في القضية الفلسطينية، وعدم ممارسة الإعدام الجماعي في غزة والضفة والقدس.