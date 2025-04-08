دون خسائر بالأرواح.. حريق بحضانة أطفال في سوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنقذت العناية الإلهية أطفال حضانة مبتسرين خاصة دائرة مركز شرطة البلينا، عقب نشوب حريق في المكان، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها قبل امتدادها.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق في حضانة أطفال مبتسرين خاصة دائرة مركز شرطة البلينا.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب حريق في حضانة أطفال مبتسرين خاصة بمستشفي خاص بالبلينا، وتم نقل الأطفال لحضانة أخرى.

ولم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد سواء من الأطفال الموجودة بالحضانة أو التمريض، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة وحدة إطفاء البلينا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.