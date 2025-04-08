بسبب تسرب الغاز.. السيطرة على حريق في مصنع بسوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للفوم دائرة قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق في مصنع فوم دائرة قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن سوهاج اللواء صبري عزب، ومأمور وضباط قسم شرطة سوهاج الجديدة، وقوات الحماية المدنية.

وتبين من التحريات نشوب حريق في مصنع للفوم، وأن سبب نشوب الحريق تسريب غاز من إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم مستخدمة فى حقن الفوم.

ولم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في تلف واحتراق عدد من بكر الفوم، وأيد مالك المصنع ما توصلت إليه التحريات، ونفى الشبهة الجنائية في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.