إعلان

بحضور دبلوماسيين أجانب.. قداس جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد بالكاتدرائية اليونانية في الإسكندرية -صور

03:55 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (1)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (3)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (6)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (7)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (5)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (9)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (8)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (11)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (12)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (2)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (14)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (13)
  • عرض 14 صورة
    جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت الكاتدرائية اليونانية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إقامة قداس صلاة الجنازة على روح رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد.

ترأس القداس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وسط حضور لافت من الشخصيات العامة، ورجال الأعمال، وأفراد أسرته.

تميزت مراسم الجنازة بتوافد عدد كبير من أصدقاء الراحل ومقربيه الذين قدموا تعازيهم الحارة، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

كما حضر القداس نخبة من الدبلوماسيين، من بينهم القنصل الروسي بالإسكندرية كارين فاسيليان، والقنصل اليوناني ايوانيس بيرجاكيس، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال البارزين.

بعد انتهاء صلاة الجنازة، نُقل جثمان الراحل إلى مدفن العائلة بمقابر الروم الأرثوذكس، حيث استُكملت مراسم الدفن.

وأعلنت الأسرة عن إقامة مراسم العزاء مساء اليوم في منزل الراحل بحي سابا باشا بالإسكندرية.

رحل ميشيل أحد، أحد أبرز رواد الأعمال في مجال السيارات الفاخرة بمصر، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث واجه مضاعفات انتهت بوفاته ظهر أمس الأحد.

نشأ أحد في الإسكندرية، حيث كان معروفًا بطموحه الكبير وعزيمته الاستثنائية منذ الصغر. بدأ مسيرته المهنية بتأسيس شركة صغيرة لتجارة الأدوات الكهربائية، قبل أن يدرك الحاجة لتطوير سوق السيارات الفاخرة في مصر، ليبدأ رحلة بناء إمبراطورية في هذا المجال.

استطاع الراحل من خلال التوكيلات التجارية التي حصل عليها، أن يضع بصمة بارزة في سوق السيارات بمصر، مقدّمًا خيارات تجمع بين الجودة والرفاهية.

امتلك ميشيل أحد سيارات نادرة أصبحت محل اهتمام عشاق السيارات من مختلف أنحاء العالم، مسطرًا بذلك صفحة مميزة في عالم الأعمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنازة رجل الأعمال ميشيل أحد ميشيل أحد وفاة ميشيل أحد الكاتدرائية اليونانية الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

عاجل| لا للتهجير ونعم للإعمار.. بيان مصري أردني فرنسي بشأن حرب غزة
هل يؤثر تراجع النفط لأدنى مستوى منذ 2021 على قرار لجنة تسعير البنزين؟
حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025