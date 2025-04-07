وداع حزين لـ"ميشيل أُحد".. الإسكندرية تشيع جنازة إمبراطور السيارات الفارهة -فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

بدأت مراسم قداس جنازة رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد، المعروف بلقب "إمبراطور السيارات الفارهة في مصر"، اليوم الاثنين، بمقر الكاتدرائية اليونانية في الإسكندرية.

شارك في الجنازة عدد كبير من أفراد أسرته وأصدقائه ورجال الأعمال وقنصلي روسيا واليونان، فيما ينقل الجثمان عقب قداس الجنازة ليدفن في مدافن الروم الأرثوذكس بمنطقة الشاطبي.

ومن المقرر أن يقام عزاء رجل الأعمال الراحل في فيلا ميشيل أحد بمنطقة سابا باشا بحي شرق الإسكندرية.

كان الملياردير ميشيل أحد، تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو يوما من وفاته، استدعت نقله إلى المستشفى، خضع على إثرها لإجراء قسطرة في القلب، وعاني من مضاعفات خطيرة وتوفى.

ويعتبر ميشيل أحد من أبرز رجال الأعمال في الإسكندرية ومصر بشكل عام، حيث بدأ مسيرته المهنية كتاجر أدوات كهربائية في شارع السبع بنات بالإسكندرية، وتوسع نشاطه وامتلك عدد من المحال التجارية ثم حصل على توكيل واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال الأدوات الكهربائية.

وتربط رجل الأعمال الراحل علاقات قوية مع العديد من نجوم الفن المصري، مثل فريد شوقي، أحمد زكي، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، ليلى علوي، ومحمود عبد العزيز، بالإضافة إلى محمد رمضان الذي اشترى منه سيارتين.

واشتهر "أحد" بشغفه الكبير بالسيارات الفارهة والنادرة، حيث يمتلك مجموعة مميزة من السيارات التي تضمنت ماركات عالمية مثل رولز رويس، بوجاتي، لامبورجيني، وفيراري، وخصص لها جراجًا كاملًا في منطقة سابا باشا بالإسكندرية.