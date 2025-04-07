جنايات طنطا تؤيد حكم الإعدام على قاتل زوجته بسبب طبق مكرونة

الغربية- مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات طنطا، بتأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل زوجته القاصر بسبب طبق مكرونة بقرية كفر يعقوب، وذلك بعد تصديق فضيلة المفتي، وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كانت محكمة جنايات طنطا، قررت في جلستها المنعقدة يوم الأحد 2 فبراير الماضي، إحالة أوراق “أحمد. ر. ح” المتهم بقتل زوجته القاصر "فاتن.ا" والمعروفة إعلاميًا “بضحية طبق المكرونة”، بعد تعرضها للتعذيب والضرب المبرح، داخل منزلها بقرية كفر يعقوب، إلي فضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الاثنين 7 أبريل للنطق بالحكم، وذلك بعد تداول أوراق القضية وسماع المرافعات، و طلبات الدفاع.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية كفر يعقوب.