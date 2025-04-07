يوزع المخدرات على السائحين.. السجن 3 سنوات لسائق تاكسي بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت اليوم بمدينة الطور، بمعاقبة سائق تاكسي بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبد الله عادل، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام سائق تاكسي يُدعى "أحمد. م. ص. ع."، والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة. واستغل المتهم عمله كسائق تاكسي في توزيع المخدرات على السائحين والمترددين على مدينة شرم الشيخ.

عقب التأكد من صحة المعلومات، صدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما بحوزته من مواد مخدرة.

جرى إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم، بعد ورود معلومات تفيد بأنه على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بشارع السلام أمام قرية صن شاين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية على الفور من ضبط المتهم قبل تسليمه المواد المخدرة لأحد عملائه، وعُثر بحوزته على 3 قطع متوسطة الحجم من المواد المخدرة، وعلبة سجائر بداخلها 8 قطع صغيرة الحجم، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالنتائج التي أسفر عنها الضبط، اعترف بأنه يعمل سائقًا على السيارة، وأكد أن مالكها لا يعلم شيئًا عن اتجاره في المواد المخدرة. وأقر بأن المضبوطات كانت بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط هو حصيلة البيع، والهاتف المحمول يستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.

حُرِّر محضر بالواقعة برقم 275 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025، وبإحالته إلى جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام بشرم الشيخ حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.

أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 26 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.