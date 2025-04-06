"طلع عم العريس".. ضبط مطلق النار الطائش الذي أصاب سيدة وطالبًا في حفل خطوبة بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بإصابة والدة العريس وطالب بالصف الإعدادي بطلقات نارية طائشة خلال حفل خطوبة أقيم في إحدى قرى مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة شخصين بطلقات نارية أثناء حفل خطوبة في إحدى قرى المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة "ر"، البالغة من العمر 55 عامًا وهي والدة العريس، و"أحمد"، البالغ من العمر 14 عامًا وهو جارهم، بطلقات نارية.

وتبين أن المتسبب في الإصابة هو "ع.ع"، البالغ من العمر 45 عامًا وهو عم العريس، حيث قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا، مما أدى إلى إصابة المجني عليهما عن طريق الخطأ.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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