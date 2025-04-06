ناقش واجبات الطلاب وتبادل معهم المزاح.. تفاصيل جولة وزير التعليم في مدارس كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة بمدارس محافظة كفر الشيخ، وذلك لمتابعة سير وانضباط العملية التعليمية وتقييم تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من الوزارة.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة إلى مدرسة المعداوى الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتي تضم عدد 1619 طالبا وطالبة، وناقش عددا منهم وتحدث معهم حول واجباتهم الدراسية، فيما مازحهم خلال حديثه معهم.

وتفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية واطلع على دفاتر المعلمين، وراجع درجات الحضور والغياب، وشدد على أهمية إعطاء كل طالب حقه في التقييمات، وضمان تسجيل الدرجات بشفافية ودقة.

ووجه بضرورة انتظام الطلاب في الحضور والمشاركة الفعالة خلال الحصص الدراسية، بما يساهم في تعزيز تحصيلهم التعليمي ويحقق لهم نتائج أفضل.

وعقب ذلك توجه الوزير إلى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى يبلغ عدد طلابها فى الفترة الصباحية 425 طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجبات والتقييمات الخاصة بالطلاب، كما اطلع على سجلات درجات الطلاب لدى المعلمين، مشددًا على ضرورة رصد الغياب والحضور، والالتزام بالمعايير الواضحة في تقييم أداء الطلاب لضمان تحقيق العدالة والمساواة بينهم.

كما توجه الوزير إلى مدرسة حسن مصطفى الابتدائية والتى تضم عدد 901 طالب وطالبة، وتفقد الوزير عددًا من الفصول، واطلع على سجلات المعلمين وراجع درجات الطلاب في الحضور والمواظبة.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة وحزم، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على مصلحة الطالب كأولوية قصوى، موضحًا أن تطبيق هذه التعليمات يسهم في تحسين جودة التعليم ويعزز من بيئة التعلم.