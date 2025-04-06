"لصوص الليل".. ضبط شابين من عائلة واحدة يسرقان سيارة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في ضربة أمنية سريعة، تمكن رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ من إلقاء القبض على عاطل وعامل عادي، وهما ابنا عمومة، لاتهامهما بسرقة سيارة أحد سكان قرية إسحاقة التابعة للمركز.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي المركز بلاغًا من شرطة النجدة.

البلاغ مقدم من المواطن رضا محمد فتوح محمد، البالغ من العمر 48 عامًا والحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، والمقيم بقرية إسحاقة.

أفاد المواطن في بلاغه باكتشافه سرقة سيارته الخاصة، وهي من طراز هيونداي أكسنت وتحمل لوحات معدنية برقم (ل ي ص 5472)، من أمام منزله.

وذكر صاحب البلاغ في أقواله أنه توجه بسيارته إلى منزله الكائن بقرية إسحاقة في منتصف ليلة السرقة وركنها أمام منزل عمه في نفس القرية. وبعد دخوله منزله بنحو نصف ساعة، فوجئ باختفاء السيارة.

وبعرض البلاغ على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمر بتشكيل فريق بحث جنائي متخصص لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

ترأس الفريق العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، وضم المقدم رامي شرف الدين، مفتش مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث المركز، والنقباء علي ياسين، وأحمد عادل، ومحمد سلطان، معاوني المباحث.

عكف فريق البحث على توسيع دائرة الاشتباه ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في مداخل القرية ومحيطها، وأسفرت الجهود المكثفة عن تحديد هوية المتهمين، وهما "محمد.ص.م.ب"، عاطل يبلغ من العمر 20 عامًا، وابن عمه "السيد.ج.م.ب"، عامل عادي يبلغ من العمر 19 عامًا، ويقيمان في نفس عنوان صاحب البلاغ بقرية إسحاقة.

تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين واقتيادهما إلى مركز شرطة كفر الشيخ. وخلال مواجهتهما بالتحريات والمعلومات التي توصل إليها فريق البحث، أقرا بصحة الوقائع واعترفا بارتكاب السرقة.

وأضاف المتهمان أنهما قاما بإخفاء السيارة في مكان بعيد تمهيدًا للتصرف فيها وبيعها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وبناءً على إرشادهما، تمكنت القوات من استعادة السيارة المسروقة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 5174 لسنة 2025 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارًا بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني.