بيطري الشرقية: ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للطعام بالعاشر وبلبيس

الشرقية- ياسمين عزت:

وجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

وبدورها، قامت مديرية الطب البيطري فى الشرقية، بتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز الزقازيق، وبلبيس، والعاشر من رمضان لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية متمثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية "مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية والرقابة التموينية، الرقابة الصحية ومجالس المدن قاموا بشن الحملة لضبط المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة، وضبط 2 طن أسماك مجمدة و لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم ودواجن مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر ومنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.