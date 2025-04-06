محافظ أسيوط يتفقد النصب التذكاري لشهداء قرية بني عديات بمنفلوط -صور

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، النصب التذكاري لشهداء قرية بنى عديات بمركز منفلوط الذي يرمز لبسالة أهالي القرية وتضحيات أبنائها ومقاومته للحملة الفرنسية في إطار إستعداد المحافظة للاحتفال بعيدها القومي رقم (226) الذي يواكب 18 أبريل من كل عام، تخليداً لذكرى تصدي أهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط للحملة الفرنسية عام 1799 م.

رافقه خلال الجولة وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والنائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز.

ووجه محافظ أسيوط - خلال جولته - بتطوير وصيانة وإعادة تجميل النصب التذكاري باعتباره رمزاً تاريخياً من رموز التضحية والفداء لدى أهالى القرية، والذى يذكرهم بتضحيات أجدادهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مؤكداً على أهمية الحفاظ على هذه الرموز الوطنية وتطويرها لتظل شاهداً على بطولات أبناء أسيوط.

وأمر المحافظ بعمل جدارية كبيرة بانورامية وأجهزة صوتية تحكي ملحمة ثورة بني عدي ضد الحملة الفرنسية لجميع الزائرين فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار وصيانة أعمدة الإضاءة وتنظيف الموقع وتنسيقه وطلاء مبنى قاعة المؤتمرات الخاصة بالنصب التذكاري والسور والمنطقة المحيطة به بشكل يتناسب مع الوجه الحضاري للمكان وبما يعزز قيم الانتماء والولاء للوطن.

كما تفقد أبوالنصر مبنى قاعة المؤتمرات الخاصة بالنصب التذكاري ووجه برفع كفاءة وتجهيز القاعة من كافة وسائل العرض فضلاً عن تفقده الدور الثاني بالمبنى موجهاً بعمل مشغل ومركز تجاري ومعرض دائم مجاناً للحرف اليدوية لأهالي القرية للحفاظ على الحرف التراثية والأيدي الماهرة حيث تعتبر محافظة أسيوط، واحدة من المحافظات التي تشتهر بالعديد من الحرف اليدوية والتراثية منها الكليم العدوي، والمنسوجات، والصناعات اليدوية، وصناعة التماثيل الخشبية التذكارية وذلك في إطار دعم الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ، رئيس المركز بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لكافة القطاعات وخطط التنمية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات لتحسين الخدمات ومتابعة أعمال التطوير المقررة وتذليل أية عقبات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن قبل العيد القومي للمحافظة في 18 أبريل الجارى.