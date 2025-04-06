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مصرع شابة سقطت من منزلها في الوادي الجديد

09:06 ص الأحد 06 أبريل 2025

جثة_ أرشيفية

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

لقيت شابة مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر سقوطها من منزلها بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شابة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين من المعاينة الأولية وفاة "ب. م. س"، 16 عامًا، إثر سقوطها من منزلها بعمارات حي "ميتالكو" بمدينة الخارجة.

تم نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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