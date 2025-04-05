وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يجتمعان بممثلي القطاع التجاري والاستثماري -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا؛ اليوم السبت، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري بالمحافظة؛ لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات.

أكد وزير الاستثمار الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بالإسكندرية لتمكين الشركات وتعزيز نموها.

واستعرض الوزير مشهد الاستثمار في مصر والسياسات الحكومية الجديدة لخلق مناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص، مشيرًا إلى جهود تحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتطوير السياسات المالية والتجارية، وتخفيض تكاليف اللوجستيات.

كما تطرّق إلى خطط الوزارة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، من خلال إنشاء مراكز لوجستية مصرية بالمنطقة.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مجتمع الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، ووعد بتكليف فرق عمل متخصصة لدراسة التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول فعالة لها.

من جهته، أشار محافظ الإسكندرية إلى أهمية جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدعم الاقتصاد المحلي، مسلطًا الضوء على دور الإسكندرية الحيوي كقاعدة صناعية وتجارية رئيسية.

وأكد محافظ الإسكندرية على التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم للمصدرين، وتحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع الخطط التنموية للدولة، وضمان تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الزيارة جولة تفقدية لمبنى الغرفة التجارية، حيث اطلع الوزير والمحافظ على أقسامها، بما في ذلك وحدة خلايا الطاقة الشمسية والمركز اللوجستي المخصص لخدمة التجار والصناعيين.