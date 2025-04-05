أسرة ضحية نمر طنطا تطالب أنوسة كوته بـ"دية" 50 ناقة

الغربية - مروة شاهين:

صرح محمد حجاج، أحد أقارب محمد البسطويسي، العامل الذي تعرض لهجوم من نمر داخل سيرك "البريفاج" في طنطا بمحافظة الغربية، بأن أسرة الضحية تطالب المدربة أنوسة كوته بدفع تعويض يُقدر بـ 50 ناقة، أي ما يعادل نحو 5 ملايين جنيه، كـ"دية" عن الضرر الذي لحق بمحمد.

وأوضح حجاج أن قيمة الدية عن فقدان ذراع محمد، وفقًا لما أقره رجال الدين بعد استشارة الأسرة، هي 50 ناقة، وهو ما يقارب 5 ملايين جنيه بالأسعار الحالية.

وأضاف أن محمد تعرض لإهمال جسيم أثناء العمل، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث، بالإضافة إلى إهمال إدارة السيرك وعلى رأسها المدربة أنوسة كوته، وعدم تحملهم مسؤولية الحادث أو الاهتمام بحالة محمد أو حتى السؤال عنه أو المساهمة في علاجه.

من جانبه، قرر وليد الفولي، محامي الضحية، تقديم طلب إلى النيابة العامة للاستماع إلى أقوال محمد مرة أخرى واستكمال التحقيق في القضية ومحاسبة جميع المتسببين في الإهمال، بدءًا من مالك السيرك أو من قام بتسهيل استخراج التراخيص اللازمة رغم عدم استيفاء اشتراطات السلامة العامة.

كما أشار محامي الضحية إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة بالقاهرة للكشف عن حالة السيرك والحيوانات ومدى التزامهم باشتراطات الأمن والسلامة، وسيتم الإعلان عن نتائج عمل اللجنة فور الانتهاء منها.

وعلق الفولي على قرار أنوسة كوته بإزالة السيرك، معتبرًا ذلك "جريمة" ستُحاسب عليها، لأنه يُعد مسرح جريمة وكان يجب وضعه تحت الحراسة لحين انتهاء جميع الجهات من التحقيق وإصدار قرار بشأنه.

ورأى الفولي أن ما فعلته كوته هو محاولة لإخفاء معالم الجريمة من خلال إزالة السيرك.

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