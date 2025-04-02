"كان بيقدم عرض للزوار".. أسد يلتهم يد عامل داخل سيرك بطنطا



الغربية- مروة شاهين:

التهم أسد يد أحد العمال داخل سيرك بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ثان أيام عيد الفطر المبارك.

كان السيرك المقام بمنطقة المعرض بمدينة طنطا، قد شهد حالة من الذعر والقلق عقب هجوم أسد على أحد العمال أثناء تقديم عرض للزوار في ثاني أيام عيد الفطر، مما أدى إلى إصابة العامل.

واستقبلت مستشفى طنطا الجامعي عامل السيرك، إذ يتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة له لمحاولة إسعافه.