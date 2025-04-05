محافظ الإسماعيلية يطلق حملة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء بحي ثالث

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شنّت محافظة الإسماعيلية، بتوجيهات من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة العشوائية ومخلفات البناء بمنطقة مصنع الملابس الجاهزة القديم بحي ثالث، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، والرصد الميداني الذي قام به مكتب متابعة المحافظ. وقد جاءت الحملة تحت إشراف اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، وبحضور العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وأحمد العايدي، رئيس حي ثالث.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة لن تتهاون مع أي مظهر من مظاهر الإهمال، مشددًا على استمرار حملات النظافة المكبرة بشكل دوري، لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. كما كلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالدفع بمعدات النظافة وفرق العمل المختصة إلى مواقع العمل، مع التأكيد على استمرار جهود رفع المخلفات بصورة منتظمة لمنع تكرار المشكلة.

وشدد المحافظ على أهمية تفعيل دور المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، لافتًا إلى أن قطاع النظافة يحظى بمتابعة يومية، ويتم تنظيم دوريات عمل على مدار اليوم لضمان الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق التحسن المستمر فيها.

وفي سياق متصل، دعا اللواء أكرم جلال المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بأماكن ومواعيد إلقاء القمامة، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ على الرقم 114، مؤكدًا أن تعاون المواطنين يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على النظافة العامة.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم، بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة وآمنة وتحسين جودة الحياة والخدمات داخل المحافظة.