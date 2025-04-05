محامي ضحية هجوم النمر بسيرك طنطا يوضح الخطوات القانونية: "حقه مش هيضيع"

الغربية- مروة شاهين:

أكد المستشار وليد الفولي، محامي محمد البسطويسي ضحية هجوم النمر بسيرك طنطا، أنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد كل من تسبب في الحادث الأليم الذي نتج عنه بتر ذراع عامل السيرك، نتيجة لنهش نمر أثناء تقديم عرض استعراضي داخل سيرك الكرنفال بطنطا.

وأضاف الفولي خلال بث مباشر لـ مصراوي، أنه بناء على ما تعرض له موكله داخل السيرك أثناء قيامه بعمله فإن إصابته ناتجة عن إهمال القائمين على العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة والأمن داخل السيرك، بالإضافة إلى عدم وجود تأمينات طبية على العاملين، خاصة وأن عملهم مع حيوانات مفترسة يجعلهم عرضة للحوادث.

وأشار محامي الضحية إلى أن تصريحات عائلة أنوسة كوتة مدربة الأسود والنمور تدين المدربة لأنهم نفوا أن محمد يعمل في السيرك، وقال شقيقها إنه أتى للتصوير من أجل التريند، قائلا "لو محمد زائر وقام يتصور مع النمر ومد إيده جوة القفص دي عادي بيحصل داخل السيرك فين الأمن ما منعتهوش ليه"، مضيفا أن تصريحاته غير منطقية وأن الفيديوهات التي انتشرت للحادث تبين أن من خلالها عمل الضحية في ربط الأسد أثناء العرض.

ووضح الفولي أنه سوف يتم تقديم طلب النيابة العامة لسماع أقوال محمد مرة أخرى والتحقيق في القضية ومحاسبة كل المتسببين في الإهمال، بداية من مالك السيرك أو من سهل التراخيص اللازمة رغم عدم وجود اشتراطات السلامة العامة.

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