سكين الغدر.. شاب يطعن سائق توك توك ويسرق مركبته في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج شابًا تعدى على سائق توك بسلاح أبيض "سكين" ما نتج عنه إصابته بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليمني واستولى منه على المركبة بعد توصيله جرجا جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول المدعو محمود ع ع ع ه 15 عامًا سائق توك توك مصاباً بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليمني ومقيم دائرة مركز شرطة أخميم.

أفاد المصاب شفاهةً ووالده 53 عامًا عامل ومقيم بذات الناحية إتهما المدعو إبراهيم ن ع ع 18 عامًا عامل ومقيم مركز شرطة أخميم بقيامه بإستقلال التوك توك قيادة نجله المصاب بزعم توصيله من أخميم دائرة مركز جرجا وحال وصولهما مركز جرجا قام بالتعدي علي نجله المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها ودفعه خارج التوك توك والإستيلاء علي التوك توك ولاذ بالفرار.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بسبب خلاف مالي بينهما علي تجارة إسطوانات البوتاجاز، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة " سكين " وكذا التوك توك المستولي عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.