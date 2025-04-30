مصرع طفل غرقا في مصرف زراعي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، في مياه مصرف عزبة الوكيل التابعة لقرية قمن العروس بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "مروان.ج.ف"، 10 أعوام، مقيم عزبة الوكيل التابعة لقرية قمن العروس بمركز الواسطى، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق فى مياه مصرف القرية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.