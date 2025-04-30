إنقاذ طفل توقف قلبه 20 دقيقة في جراحة استمرت 4 ساعات بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، بعد تعرضه لإصابات بالغة ونزيف حاد إثر اصطدامه بزجاج شرفة منزله، في تدخل طبي عاجل استمر لأكثر من 4 ساعات.

وقال الدكتور عبدالله الفرماوي، مدير مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، إن قسم الطوارئ بالمستشفى كان استقبل الطفل المصاب بحالة حرجة نتيجة النزيف الحاد الناتج عن إصابات متعددة بالأوعية الدموية خلف الركبة.

وأضاف أنه جرى التعامل الفوري مع الحالة من قبل أطباء الطوارئ الدكتورة إسراء أشرف، والدكتور مصطفى الحصري، حيث بدأ الفريق بضبط العلامات الحيوية وضخ المحاليل الطبية وطلب أكياس الدم، إلا أن المريض تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب استمر لمدة 20 دقيقة.

وأوضح مدير المستشفى أن أطباء الطواريء أجروا الإنعاش القلبي الرئوي، حيث تم تركيب أنبوبة تنفس صناعي وإعطاء محفزات الضغط واستمرار ضخ المحاليل وأكياس الدم، إلى أن استعاد الطفل النبض مجددًا.

وأشار إلى أنه تم نقل الطفل على الفور إلى غرفة العمليات، ليبدأ فريق جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة إجراء عملية دقيقة استغرقت أربع ساعات مع تعويض ما فقده الطفل من دم.

وبعد نجاح العملية، تم نقل الطفل إلى العناية المركزة تحت إشراف الدكتور أحمد الأجاوي، والدكتور الحسين ممدوح، حيث استقرت حالته تدريجيًا، إلى أن تم نقله إلى القسم الداخلي وهو بحالة صحية مستقرة، ويخضع لمتابعة طبية دقيقة لضمان تعافيه الكامل.

ضم الفريق الجراحي كل من الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتورة هاجر محمد، الدكتور أحمد بهاء، الدكتور محمد غانم، الدكتور سعيد النشار، الدكتورة همت الصباغ، وفريق التخدير الدكتورة فاطمة النجار، استشاري تخدير، الدكتورة ريم محمد، أخصائي تخدير، الدكتورة آية خطاب، طبيب مقيم تخدير.

وأشادت الدكتورة ميرفت السيد بجهود الفريق الطبي، مشيرة إلى أن التدخل السريع والدقيق أسهم في إنقاذ حياة الطفل وضبط حالته الصحية، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمحتاجين وفق أعلى معايير الجودة وفقًا لتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.