العاصفة الترابية تصل إلى الأقصر والمحافظة تحذر المواطنين- فيديو وصور

الأقصر- محمد محروس:

ضربت عاصفة ترابية محافظة الأقصر منذ قليل، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية وتراجع مستويات جودة الهواء.

وشهدت المدينة نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح المثيرة للأتربة والرمال، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تحذيرات للمواطنين، خاصة مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن، بضرورة التزام المنازل وتقليل الحركة قدر الإمكان.

وأعلنت مديرية الصحة في الأقصر رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، تحسبًا لأي حالات طوارئ ناتجة عن تأثيرات العاصفة، فيما ناشدت المحافظة سائقي المركبات توخي الحذر على الطرق السريعة والداخلية نظرًا لتدني الرؤية.