العاصفة الترابية تصل السخنة.. وانتظام الملاحة البحرية بموانئ السويس- صور

السويس- حسام الدين أحمد:

تعرضت منطقة السخنة جنوب السويس، اليوم الأربعاء، لعاصفة ترابية أثرت على مستوى الرؤية الأفقية.

وأدى نشاط الرياح في المنطقة المفتوحة إلى إثارة الرمال والأتربة، ما أثر على حركة السير على طرق "السويس- السخنة" و"السخنة- القطامية" والزعفرانة، دون إغلاق للطرق، حتى ظهر اليوم الأربعاء.

وانتظم العمل بالشركات والمنشآت الصناعية اليوم في السخنة، حيث نقلت أتوبيسات الشركات العاملين بالورديات الصباحية، وصدرت تعليمات من إدارات الشركات والمصانع لمديري حركة النقل بالشركات بضرورة السير بسرعات منخفضة لا تتجاوز 60 كيلو متر في الساعة، بسبب انحصار الرؤية في مسافة قريبة لا تتجاوز 1000 متر.

وتعرض المسطح المائي لخليج السويس لحالة من عدم الاستقرار بسبب نشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها 22 عقدة بحرية تعادل 40 كيلو مترًا، مع ارتفاع الأمواج تراوحت بين 2 إلى 3 أمتار، بينما لم يؤثر ذلك على حركة الملاحة البحرية، حيث انتظم دخول السفن على أرصفة الموانئ ومعدلات التداول والشحن.