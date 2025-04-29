البحيرة - أحمد نصرة:

أثارت أقوال والدة الطفل ياسين في قضية اتهام موظف مسن بالتعدي عليه داخل مدرسة بالبحيرة، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي أقوالها أمام النيابة، ذكرت صديقة والدة ياسين الشاهدة في القضية أن الطفل صارحها بتكرار اعتداء المتهم عليه مرتين الأولى في حمام المدرسة، والأخرى داخل سيارة قديمة بالمدرسة.

وفي نص التحقيقات التي حصل مصراوي على نسخة منها، سألت النيابة "ن" صديقة والدة الطفل: هل وقفتي على عدد مرات التعدي التي أتاها المشكو في حقه قبل الطفل المجني عليه؟

فجاء ردها: "هو ياسين قاللي على المرة بتاعة الحمام وقالي إن فيه مرة قبلها وهو بيلعب على المرجيحة، وجه خده ودخله عربية قديمة، في المدرسة والتعدى عليه جنسيًا برضوا".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أقوال صديقة والدة الطفل ياسين، مصحوبة بعدد من الصور لسيارة قديمة متربة داخل جراج جانبي خاص بالمدرسة.