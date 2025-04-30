بسبب العاصفة الترابية.. 4 تحذيرات عاجلة من محافظة الإسكندرية للمواطنين

الإسكندرية – محمد عامر:

حددت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عدة تحذيرات وتوجيهات للمواطنين لضمان سلامتهم، وذلك تزامنًا مع تعرض المحافظة لعاصفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، يجب على ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- تجنب التواجد تحت الأشجار أثناء الرياح الشديدة.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.

- القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة.

- ارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض المحافظة لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/ س، وأمطار متفاوتة الشدة.