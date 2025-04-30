سرعتها تصل لـ 60 كيلو.. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة الترابية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت تعرض المحافظة لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/ س، وأمطار متفاوتة الشدة.

وشدد المحافظ على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

يشار إلى أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة، تتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة من بينها الخط الساخن 114.