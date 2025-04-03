إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الخميس، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في نجع الجامع قرية السمطا التابعة لمركز دشنا محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شاب بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية السمطا.

وبعد الفحص تبين إصابة شاب بطلق ناري إثر مشاجرة نشبت بين عائلتي ك، وع، بسبب خلافات على منزل في نجع الجامع قرية السمطا مركز دشنا.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.