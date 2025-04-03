والد طفلة المنوفية يكشف تفاصيل فقدان ابنته لعينها بسبب رشق الحجارة على القطار -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

عبر طارق محمود عبد الدايم، والد الطفلة إيمان (12 عامًا) عن حزنه الشديد لما أصابها وتسبب في فقد عينها اليُمنى.

وقال والد الطفلة لموقع "مصراوي": "بنتي إيمان عندها فشل في النخاع العظمي وبتتعالج منه ومعاقة.. لا بتمشي ولا بتتكلم، هي ليها عملية زرع نخاع بس احنا لم نسعى فيها بسبب التكلفة".

واستكمل: "كنا معلقين ليها حقنة في مستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم ضمن جلسة شهرية للحفاظ على حياتها، وبعد ما خلصنا ركبنا قطر 6 وربع، وبعد ما عدينا قرية كفر السنابسة فوجئنا بصبية بيحدفوا زلط على القطر، أن اتصبت وبنتي كذلك لكن ظنيت إن إصابة بنتي بسيطة، لكن لما روحت مستشفى رمد منوف وللأسف لقوا الموضوع أكبر وحولونا مستشفى الجامعة بشبين الكوم.

أضاف "عبد الدايم"، أن أطباء المستشفى وجدوا أن كسرًا في الجمجمة قد وقع وتسبب في تصفية العين اليُمنى، بعدها بدأوا في إجراء عملية جراحية في الساعة 12 صباح الجمعة الماضية وانتهت في الرابعة فجرًا، وتابع: "لكن للأسف مكنش فيه نتيجة، وربنا يعوض علينا في عين بنتي ايمان".

وكان مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، شهد حادثة مأساوية يوم الجمعة الماضي بعدما ألقى مجموعة من الأطفال الحجارة على نوافذ القطار القادم من "طنطا القاهرة"، أثناء ركوب رجل وابنته -من ذوي الهمم- انا عائدين من جلسة علاج دورية لها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم.

عم الطفلة "طارق عبد الدايم" أوضح لموقع "مصراوي"، أن شقيقه وابنته "إيمان" كان أنهيا قبل رحلتهم الحزينة جلسة علاج "VIG" الشهري والذي يحافظ على حياة الطفلة، وبعد تحرك القطار من شبين الكوم ومروره بمركز منوف عقب تخطيه محطة كفر السنابسة فوجئوا بارتطام الحجارة بنوافذ القطار مما تسبب في تهشم مفاجئ للزجاج ومرور الحجارة في جمجمة الطفلة ووالدها، وأسفر الحادث عن إصابات مباشرة لهما في الرأس والأنف.

أضاف "عبد الدايم"، أن الطفلة إيمان تعرضت لإصابة خطيرة في الجمجمة تمثلت في كسر ونزيف حاد بالمخ ناجم عن المقذوف "حجارة"، وللأسف تسبب ذلك في تلف كامل لعين الطفلة، وحالتها غير مطمئنة.

وجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت استجابتها اليوم لعلاج حالة الطفلة، ونقلت بسيارة إسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، ضمن خطة العلاج التي وجه بها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

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