"عينها اليمين اتصفت".. إصابة طفلة بعد تعرضها للرشق بالحجارة في قطار بالمنوفية- صور



المنوفية- أحمد الباهي:

شهد مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، حادثة مأساوية بعدما ألقى مجموعة من الأطفال الحجارة على نوافذ القطار القادم من "طنطا القاهرة"، أثناء ركوب رجل وابنته -من ذوي الهمم- عائدين من جلسة علاج دورية لها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم.

عم الطفلة "طارق عبد الدايم"، أوضح لمصراوي، أن شقيقه وابنته "إيمان"، كانا قد أنهيا قبل رحلتهم الحزينة جلسة علاج "VIG" الشهري الذي يحافظ على حياة الطفلة.

ولفت عم الطفلة إلى أنه بعد تحرك القطار من شبين الكوم ومروره بمركز منوف، وأثناء تخطيه محطة كفر السنابسة، فوجئوا بارتطام الحجارة بنوافذ القطار، مما تسبب في تهشم مفاجئ للزجاج ومرور الحجارة في جمجمة الطفلة ووالدها، وأسفر الحادث عن إصابات مباشرة لهم في الرأس والأنف.

وأضاف أن الطفلة "إيمان" تعرضت لإصابة خطيرة في الجمجمة، تمثلت في كسر ونزيف حاد بالمخ ناجم عن المقذوف "حجارة"، قائلا: "للأسف تسبب ذلك في تلف كامل لعين الطفلة، وحالتها غير مطمئنة".